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Для стартапов нынешняя экономическая ситуация ставит дополнительные задачи в дополнение к и без того высоким затратам на исследования и разработки. Широкий доступ ARM для стартапов - это способ компании продолжать эти проекты, предоставляя им бесплатный доступ к 75 процентам своего портфеля чипов.

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Аппаратные средства на базе ARM поглощают мир и постепенно проникают на рынки ПК и серверов. Аппаратные стартапы, однако, застряли между молотом и наковальней и вынуждены адаптироваться, оптимизируя свои эксплуатационные и научно-исследовательские расходы, чтобы оставаться на плаву и развиваться.

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На этой неделе ARM объявила, что предоставит таким компаниям доступ к огромной части своего IP-портфеля, включая некоторые из наиболее широко используемых чипов, которые она уже лицензирует для таких технологических гигантов, как Qualcomm, Samsung и Apple.

Этот шаг является расширением существующей в компании программы гибкого доступа и даст стартапам возможность разрабатывать и создавать прототипы с использованием ARM решений, таких как семейства процессоров Cortex A, R и M, графических процессоров Mali и процессоров обработки изображений с дополнительным преимуществом глобальной поддержки, инструментов развития и обширных учебных ресурсов.

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Чтобы получить право на участие в программе, компания должна иметь финансирование не более 5 миллионов долларов. Цель состоит в том, чтобы помочь снизить финансовый риск, связанный с грандиозной задачей по выпуску чипов на рынок, сократив сроки выхода конечных продуктов.

Согласно отчету Semico Research, в период с 2016 по 2019 годы финансирование аппаратных стартапов увеличилось в 10 раз, а за последние пять лет было потрачено 1,3 миллиарда долларов на новые амбициозные проекты в таких областях, как суперкомпьютеры, автономные автомобили, искусственный интеллект, беспроводная связь и другие.

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В конечном счете, это разумный шаг, который привлечет множество небольших компаний для использования ARM в их стремлении к аппаратным инновациям. Даже крупные компании, такие как Apple, работают над тем, чтобы перенести как можно больше своего оборудования на архитектуру на основе ARM, которая дает им больший контроль над готовым продуктом. Этот переход был долгим, и Apple, как ожидается, представит свои первые Mac на базе ARM в следующем году.