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Сегодня 30 апреля 2020 года компания BIOSTAR, являющаяся одним из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, представляет новые линейки материнских плат на чипсетах Intel серии 400, которые будут использовать новейшие процессоры 10-го поколения.

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Серия RACING - это линейка материнских плат BIOSTAR 400-й серии, исполненная в спортивном дизайне и с высоким качеством сборки, оснащенная новейшими технологиями.

RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA

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RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA - это материнские платы, построенные на платформе Intel Z490 для поддержки новейших процессоров 10-го поколения. Благодаря своему уникальному дизайну RACING и великолепным световым эффектам RGB эти две материнские платы подойдут приверженцам изящества и стиля во внутреннем убранстве ПК. Материнские платы RACING Z490GTA EVO и RACING Z490GTA получили возможность работы с 128 Гб оперативной памяти и PCIe M.2 (32 Гбит/с) с поддержкой памяти Intel® Optane ™, а RACING Z490GTA EVO имеет первую в отрасли 16-фазную конструкцию ШИМ, способную обеспечить чрезвычайно эффективное аппаратное регулирование питанием и продлить срок службы компонентов.

RACING Z490GTN

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В серию Z490 также входит RACING Z490GTN, являющаяся платой формата мини-ITX, также оснащенную некоторыми новейшими и улучшенными функциями, размещенными в небольшом форм-факторе. Это отличный выбор для потребителей, ищущих компактную компоновку, но при этом сохраняющую высочайшую производительность и надежность.

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Кроме того, платы серии Z490 поставляется с новым интерфейсом BIOS и режимом EZ, позволяющим оперативно настраивать систему безболезненно и интуитивно, а также позволяет разгонять модули памяти до 4400 МГц.

RACING B460GTA и RACING B460GTQ

BIOSTAR также предлагает линейку материнских плат серии B460, в которую входят RACING B460GTA и RACING B460GTQ, для потребителей, предпочитающих отличные материнские плата среднего класса. Серия BIOSTAR B460 - это хороший выбор с исключительным качеством сборки и превосходными функциями для геймеров и создателей контента, желающих обновить свои системы с использованием новейших технических характеристик.

H410MHG и H410MH

В серию BIOSTAR H410 входят платы H410MHG и H410MH, разработанными для офисных работников и бизнес пользователей, с функциями, предназначенными для повышения эффективности работы, высокой надежности и безопасности данных.

Все новые материнские платы BIOSTAR Intel 400 Series будут доступны для предварительного заказа с 6 мая 2020 года на официальной странице. Первый клиенты, которые сделают предварительный заказ на новые материнские платы Intel серии 400, получат шанс на скидки при покупке новых плат BIOSTAR. Эта акция доступна во всем мире, а подробности будут вскоре опубликованы в социальных сетях. Стоит также отметить, что покупку можно зарегистрировать на веб-странице VIP CARE для клиентов BIOSTAR, чтобы пользоваться услугами по гарантии и уходу за продуктом.

Более подробную информацию и технические характеристики новинок можно посмотреть на официальном сайте компании Biostar.