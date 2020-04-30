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Компания AMD представила новые ноутбуки MSI Bravo 15 и Bravo 17 в коротком рекламном ролике, в котором рассказывается о том, какой опыт геймеры должны получить от "7-нм игрового ноутбука мирового уровня". Эти устройства могут быть оснащены APU AMD Ryzen 7 4800H и графическим процессором Radeon RX 5500M, которые обеспечивают впечатляющую частоту кадров в секунду.

15,6-дюймовая модель серии MSI Bravo может быть оснащена либо 6-ядерным Ryzen 5 4600H, либо 8-ядерным Ryzen 7 4800H, а также мобильным графическим процессором Radeon RX 5300M (3 ГБ GDDR6 VRAM), либо Radeon RX 5500M (4 GB GDDR6 VRAM). 17,3-дюймовый ноутбук Bravo оснащен 8-ядерным Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5500M.

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Что касается игровой производительности новых ноутбуков от MSI, то опытному образцу удалось достичь 87 FPS в Battlefield V и впечатляющих 105 FPS в Forza Horizon 4 при использовании Radeon RX 5500M в разрешении 1080p. Что касается киберспортивных игр с такими же условиями, то ноутбук MSI Bravo может предложить геймерам в Fortnite 90 FPS, League of Legends 112 FPS, а в Overwatch невероятные 206 FPS .

Новые ноутбуки MSI Bravo 15 и Bravo 17 доступны для заказа на Newegg с объявленной датой выпуска 8 мая. Bravo 15 с Ryzen 5 4600H, Radeon RX 5500M и 120 Гц дисплеем стоит 929 долларов США, а вариант с процессором Ryzen 7 4800H - 999 долларов США. Bravo 17 с чипом Ryzen 7 4800H, Radeon RX 5500M и 120 Гц дисплеем стоит 1099 долларов США.

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