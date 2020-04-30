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В базе данных TENAA недавно появился смартфон 5G от компании Xiaomi, который, по слухам, может быть ожидаемым Redmi K30i. Устройство имеет номер модели M2001G7AC, и сертификация китайских властей подтверждает, что этот телефон будет оснащен основной камерой с разрешением 48 Мп, тогда как обычный Redmi K30 5G комплектуется основной камерой на 64 Мп.

Наряду со спецификациями устройства появилось несколько изображений, показывающих грядущий смартфон Xiaomi с трёх сторон. Подтверждена установка основной задней камеры разрешением 48 Мп и поддержка сетей 5G, что позволяет предположить, что это будет Redmi K30i.

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Неудивительно, что, являясь упрощенной версией Redmi K30 5G, смартфон Redmi K30i имеет характеристики, очень похожие на его более дорогого собрата. Смартфон получил 6,7 дюймовый IPS дисплей с разрешением 2400x1080, и, скорее всего, будет работать на базе мобильного процессора Snapdragon 765G от Qualcomm. Официальные изображения с TENAA (см. Ниже) показывают, насколько K30i внешне похож на Redmi K30 5G.

Если внимательно присмотреться на предполагаемую переднюю часть Xiaomi Redmi K30i, то можно разглядеть переднюю камеру для селфи, которая оборудована двумя датчиками. Это подтверждает информацию Xiaomishka о том, что недавно просочившееся изображении Redmi K30i, в котором была только одна камера для селфи, является фанатским рендером смартфона.