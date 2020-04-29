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TechPowerUp протестировал 27 видеокарт в Gears Tactics

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  Сегодня появились результаты тестирования 27 видеокарт в игре Gears Tactics, проведенного ресурсом Techpowerup. Ниже предлагаю ознакомиться с итогами тестирования, но сначала коротко о самой игре.

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 Игра Gears Tactics - это самое последнее дополнение к популярной франшизе Gears of War. В то время как любая другая игра в GoW, в которую вы наверняка играли, является шутером от третьего лица, Gears Tactics - это пошаговая стратегия, в которой игрок командует целым отрядом героев, аналогичном тому, что предлагает серия XCOM.

 Уникальность Gears Tactics заключается в том, что игрок можете командовать отдельными персонажами в разных областях карты. В бою каждый персонаж может стрелять, укрываться или автоматически стрелять по любой цели на линии прямой видимости. Каждый персонаж может также оживить павших товарищей по команде. Уничтожение врагов с определенными навыками дает дополнительные очки действия. Gears Tactics позволяет создать свой собственный отряд, выбирая из пяти классов персонажей, каждый со своим собственным деревом умений, настраиваемым с помощью модификаций, доспехов и модификаций оружия.

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 Разработанная Splash Damage и Coalition для игровых студий Xbox, Gears Tactics использует универсальный  игровой движок Unreal Engine 4 и исключительно DirectX 12.

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 Тестовая система

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 Тестирование видеокарт проводилось в трех разрешениях с пресетом "Ультра".

 Используя GeForce RTX 2080 Ti, имеющей 11 Гб видеопамяти, был измерен объем локальной видеопамяти используемый в игре в каждом из трех разрешений. Ниже приведена таблица с результатами измерений.

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 Теперь можно перейти непосредственно к результатам тестов каждой из 27 видеокарт различных ценовых категорий.

 

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