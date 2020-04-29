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Завтра Xiaomi наконец представит Redmi Note 9 для мировых рынков. Наряду с этим, мы также увидим больше подробностей о Mi 10 Lite. Теперь появилась утечка, раскрывающая спецификации и дизайн будущего смартфона.

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Источник раскрыл некоторые ключевые характеристики, а также пару рендеров смартфона. Redmi Note 9 получит три цветовых варианта: зеленый, синий и градиентный белый. Смартфон имеет отверстие в экране для селфи камеры в верхнем левом углу в отличие от Pro версии, которая оснащена селфи камерой в центральной части экрана. Размер экрана составляет 6,53 дюйма с разрешением FHD+.

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Под капотом смартфона установлен новый чипсет MediaTek Helio G85. Redmi Note 9 станет первым на рынке умным телефоном, оснащенным данной SoC. Смартфон будет оснащаться оперативной памятью объемом 4 Гб и 6 Гб. Емкость внутренней памяти также будет варьироваться от 64 Гб до 128 Гб. Если кому-то мало встроенного накопителя, то его объем можно расширить картой памяти формата microSD.

На задней стороне смартфона разместился блок из четырех камер. Основной датчик получил разрешение 48 мегапикселей с диафрагмой f/1,79, затем следует сверхширокоугольная камера разрешением 8 мегапикселей с диафрагмой f/2,2, 2 мегапиксельная камера для макросъемки и 2 мегапиксельный датчик глубины. В отличие от Redmi Note 9 Pro, у Redmi Note сканер отпечатка пальцев установлен на тыльной стороне под блоком фотокамер. Традиционно для смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 получил инфракрасный датчик для управления различной бытовой техникой.

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Производитель оснастил свой смартфон массивной аккумуляторной батареи емкостью 5020 мАч, что на 1000 мАч больше, чем у его предшественника. К сожалению, быстрая зарядка ограничена мощностью 18 Вт, несмотря на то, что Xiaomi положило в коробку со смартфоном зарядное устройство на 22,5 Вт. Помимо Note 9, ожидается, что компания вскоре представит вариант Note 9T. Так как в базе данных FCC была замечена еще одна версия телефона с NFC.