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GALAX представила GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition для женской аудитории

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 Сегодня компания GALAX представила видеокарту GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition (модель: 27ISL6MD71PE). Pink Edition представляет собой косметическое перевоплощение видеокарты RTX 2070 Super EX. В ней представлены некоторые интересные варианты дизайна от GALAX: печатная плата теперь полностью белая, как и у высококачественных плат HOF Edition компании. Металлический кожух кулера и задняя панель розового цвета. Разъемы дисплея и питания белые. Вентиляторы оснащены розовыми колпачками крыльчатки. Кроме того вентиляторы укомплектованы RGB-светодиодами, позволяющими светиться любым цветом, который захочет пользователь благодаря специальному программному обеспечению, но изначально из коробки вентиляторы сияют ярко-розовым цветом.

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 GALAX GeForce RTX 2070 EX Pink Edition - это разогнанная на заводе видеокарта с тактовой частотой 1815 МГц (по сравнению с эталонной 1770 МГц). Программный режим «OC одним нажатием» позволяет увеличить частоту еще сильнее до частоты 1830 МГц. Скоростные характеристики памяти остались без изменений и составляют 14 Гбит/с (GDDR6-эффективная). Карта имеет два коннектора питания, которые включают 8-контактный и 6-контактный разъемы. Вывод изображения возможен по трём портам DisplayPort 1.4a и одному HDMI 2.0b. Основанный на 12 нм кристалле "TU104", GeForce RTX 2070 Super оснащен 2 560 ядрами CUDA, 160 TMU, 64 ROP и интерфейсом памяти GDDR6 шириной 256 бит и объемом памяти 8 Гб. Компания GALAX не раскрывает цену новинки. Ожидается, что идентичный продукт будет продаваться под маркой KFA2 на некоторых рынках.

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