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Предварительно записанный (не в прямом эфире) основной доклад будет доступен для просмотра на YouTube канале компании 14 мая. Первоначально он должен был состояться 23 марта, но это было одно из многих технических событий, отмененных из-за вспышки коронавируса. Компания заявила:"Хуанг [генеральный директор Nvidia] расскажет о последних инновациях компании в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, обработки данных, автономных машин, здравоохранения и графики".

Разумеется, это именно то, что интересует большинство людей, поскольку Nvidia планирует представить что-то грандиозное в области видеокарт. Но скорее всего, долгожданная серия RTX 3000 не будет представлена, а, как утверждают слухи, Nvidia скорее всего анонсирует новый серверный графический процессор.

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Тем не менее, будет очень интересно увидеть первый 7-нм GPU от Nvidia. 7 нм серверный графический процессор и предлагаемые улучшения производительности могут показать то, что стоит ожидать от потребительских видеокарт GeForce, по крайней мере в той или иной степени. Кто знает, возможно мы сможем узнать некоторые подробности о картах RTX 3000. Но особо рассчитывать на это не стоит.

Nvidia также отметила, что на ее мероприятии GTC Digital было зарегистрировано более 45 000 человек.