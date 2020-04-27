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Intel Core i7-9700K vs AMD Ryzen 7 3700X vs 3800X - тестирование HardwareTimes

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 Благодаря процессорам AMD Ryzen 3000 рынок потребительских процессоров стал более конкурентным, чем когда-либо. По сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, количество ядер по всем направлениям удвоилось. Несмотря на то, что увеличение вычислительной мощности - это хорошо, для среднего потребителя процессоры Core i9 и Ryzen 9 слишком дороги и излишне производительны. Поэтому в данном тесте будут рассмотрены более оптимальные варианты: Ryzen 7 3700X / 3800X от AMD и Intel Core i7-9700K.

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Цены на процессоры AMD Ryzen 3000 значительно снизились за последний месяц. Если Ryzen 5 3600 доступен всего за 159 долларов, то 3700X и 3800X продаются по 300 долларов. Intel Core i7-9700K также упал до $ 329 в Microcenter, чтобы освободить место для деталей 10-го поколения Comet Lake-S. Тем не менее, большинство интернет-магазинов, таких как Newegg и Amazon, все еще продают его по цене около 380 долларов, что затрудняет его покупку.

Испытательный стенд

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  Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X: производительность в играх

 Все игры были протестированы с разрешением 1080p с использованием максимальных графических настроек:

  В Assassins Creed и Ashes процессор Ryzen 7 3800X выходит на первое место, за ним следует Core i7-9700K, а затем Ryzen 3700X.

 В остальных играх отдается предпочтение тактовой частоте, поэтому Core i7-9700K выбивается в лидеры. Intel Core i7 оказывается лучшим выбором для игровых приложений, но стоит иметь в виду, что это тесты в разрешении 1080p, и даже в этом случае разница в производительности не превышает 10%.

 При более высоких разрешениях, таких как 1440p и 4K, разница между участниками теста будет стремиться к нулю. Не стоит забывать о том, что Core i7-9700K почти на 100 долларов дороже, чем Ryzen 7 3700X. Указанную разницу целесообразнее будет потратить на более производительную графическую карту.

Создание контента: Cinebench, IndigoBench

 Переходя к неигровым рабочим нагрузкам, SMT становится актуальным. Cinebench полностью использует все потоки процессора. Неудивительно, что Intel Core i7-9700K полностью провалился на фоне Ryzen 3000 как в однопоточных, так и в многопоточных тестах. В последнем случае 3800X обгоняет даже топовый Core i9-9900K.

 В IndigoBench модель Core i7-9700K снова сильно отстает от Ryzen 7 3000, что явно подчеркивает преимущество AMD в многопоточных рабочих нагрузках, таких как рендеринг и редактирование видео.

Кодирование, сжатие

 7-zip - это одна из тех программ, которая использует столько потоков, сколько может предложить процессор. Приложение отлично масштабируется, поэтому AMD снова имеет здесь большое преимущество.

 Kraken является хорошим показателем эффективности процессора. В отличие от Jetstream, он является более сбалансированным тестом. Здесь также процессоры от AMD вне конкуренции.

 Как и 7-zip, Handbrake также выигрывает от увеличения числа ядер, и это совершенно очевидно.

 Вывод.

 Все три чипа являются отличными процессорами высокого класса. Тем не менее процессор Ryzen 7 3700X намного выгоднее для приобретения.

 Ресурс HardwareTimes советует к приобретению Ryzen 3700X или 3800X. Оба чипа предлагают гораздо лучшую производительность за доллар и производительность на ватт. В играх они могут немного отставать от своих конкурентов Intel, но они намного быстрее во всем остальном и стоят заметно дешевле.

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