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NVIDIA завершила приобретение Mellanox

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 Компания NVIDIA объявила о завершении сделки по приобретению Mellanox Technologies, Ltd. за сумму в 7 миллиардов долларов. Приобретение, первоначально объявленное 11 марта 2019 года, объединяет две ведущие мировые компании в области высокопроизводительных вычислений и вычислений в центрах обработки данных. Сочетая передовой опыт NVIDIA в области вычислительной техники с высокопроизводительной сетевой технологией Mellanox, этот шаг позволит заказчикам добиться более высокой производительности, более широкого использования вычислительных ресурсов и снижения эксплуатационных расходов.

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 "Расширение использования ИИ и науки о данных меняет архитектуру вычислительных систем и центров обработки данных", - сказал Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA. "С Mellanox обновленная NVIDIA получает комплексные технологии искусственного интеллекта и сетей, полнофункциональные предложения от процессоров до программного обеспечения и значительный масштаб для продвижения центров обработки данных следующего поколения. Наш объединенный опыт, поддерживаемый богатой экосистемой, будут решать проблему растущего мирового спроса на потребительские интернет услуг, робототехники, облачных вычислений, а также применения искусственного интеллекта и облачных вычислений".

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 Эйал Уолдман, основатель и генеральный директор Mellanox, сказал: "Это мощное, взаимодополняющее сочетание культур, технологий и амбиций. Наши люди с огромным энтузиазмом относятся ко многим предстоящим возможностям. По мере того, как Mellanox вступает в следующую захватывающую фазу своего путешествия, мы будем продолжать предлагать передовые решения и инновационные продукты для наших клиентов и партнеров. Мы с нетерпением ожидаем выхода продуктов и решений NVIDIA на наши рынки, а также для вывода продуктов и решений Mellanox на рынки NVIDIA. Вместе наши технологии обеспечат ведущие решения для вычислительных платформ и платформ хранения, где бы они ни требовались".

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