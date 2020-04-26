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Появилось изображение платы от MAXSUN на чипсете Intel B460

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 Сообщество компьютерных энтузиастов с нетерпением ждет появления новых процессоров от компании Intel, а соответственно и материнских плат, которые эти процессоры смогут использовать. Периодически в сети появляются изображения новых плат от различных производителей первого эшелона. И вот ресурс VideoCardz разместила изображения материнской платы от MAXSUN серии Intel 400 с чипсетом B460, относящегося к среднему классу. Подробная информация о чипсетах Intel Z490 / H470 / B460 и H410 все еще довольно ограничена, поэтому остаётся любоваться изображениями и пытаться из них получить хоть какую-то скудную информацию.

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 Основным конкурентом для Intel B460 является чипсет AMD B550, официально запущенный в середине июня. Платформа от AMD имеет два неоспоримых преимущества перед Intel: поддержка интерфейса PCIe 4.0 и возможность разгона процессора и оперативной памяти. По имеющейся на данный момент информации ни одну из указанных выше особенностей чипсет Intel B460 предложить потенциальному пользователю не сможет.

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 Материнская плата, которую можно видеть на изображениях выше, была разработана мало кому известной китайской компанией Maxsun и является частью серии iCraft. Материнская плата представлена в форм-факторе Micro-ATX с двумя слотами PCIe и двумя слотами M.2. Как можно видеть на одном из изображений на задней панели платы размещены некие кнопки с обозначением L, C и знаком молнии, которые могут быть использованы для реализации автоматического разгона. Официальное название материнской платы - B460 iCraft Gaming Endless. Более подробной информации пока нет.

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