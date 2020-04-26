Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сообщество компьютерных энтузиастов с нетерпением ждет появления новых процессоров от компании Intel, а соответственно и материнских плат, которые эти процессоры смогут использовать. Периодически в сети появляются изображения новых плат от различных производителей первого эшелона. И вот ресурс VideoCardz разместила изображения материнской платы от MAXSUN серии Intel 400 с чипсетом B460, относящегося к среднему классу. Подробная информация о чипсетах Intel Z490 / H470 / B460 и H410 все еще довольно ограничена, поэтому остаётся любоваться изображениями и пытаться из них получить хоть какую-то скудную информацию.

реклама

Основным конкурентом для Intel B460 является чипсет AMD B550, официально запущенный в середине июня. Платформа от AMD имеет два неоспоримых преимущества перед Intel: поддержка интерфейса PCIe 4.0 и возможность разгона процессора и оперативной памяти. По имеющейся на данный момент информации ни одну из указанных выше особенностей чипсет Intel B460 предложить потенциальному пользователю не сможет.

реклама

реклама

Материнская плата, которую можно видеть на изображениях выше, была разработана мало кому известной китайской компанией Maxsun и является частью серии iCraft. Материнская плата представлена в форм-факторе Micro-ATX с двумя слотами PCIe и двумя слотами M.2. Как можно видеть на одном из изображений на задней панели платы размещены некие кнопки с обозначением L, C и знаком молнии, которые могут быть использованы для реализации автоматического разгона. Официальное название материнской платы - B460 iCraft Gaming Endless. Более подробной информации пока нет.