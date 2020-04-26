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Как известно многим, компания Apple недавно представила второе поколение смартфона iPhone SE, который очень схож с моделью iPhone 8. Конечно было бы не правильно сказать, что новый iPhone SE является переработанным смартфоном iPhone 8. Но интересно сколько на самом деле общих частей у этих двух гаджетов? iFixit попытался поменять детали в смартфонах, и стало ясно, что некоторые детали iPhone 8 можно без проблем использовать в новом iPhone SE. Камеры, дисплей в сборе (включая микрофон и датчик приближения), лоток для SIM-карты и Taptic Engine будут работать в новой модели, но при этом будут потеряны настройки True Tone. Однако есть очевидные компоненты, которые невозможно заменить, например такие как процессор.

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Как и ранее, вы не можете заменить кнопку Touch ID с другого iPhone, в этом смогут помочь только авторизованные ремонтные мастерские. Пользователю также придется забыть о замене акумуляторной батареи. В то время как литий-ионные аккумуляторы выглядят очень похоже, iPhone SE использует новый разъем для его подключения. Хотя возможно найдется какой-нибудь Кулибин и перепаяет необходимые контакты.

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Исходя из сказанного, можно лишь посоветовать бережнее относиться к своему смартфону, чтобы не пришлось проводить различные эксперименты с комплектующими, которые у Apple весьма дороги.