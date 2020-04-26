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Согласно тестам, проведенным ComputerBase, процессоры Ryzen 3000 полностью уничтожили Core i9-9900K в последней игре XCOM. Процессору AMD Ryzen 5 3600 удается обогнать Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%.

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В разрешении 1080p процессор Ryzen 9 3900X получает в среднем 195,6 FPS. Ryzen 5 3600 следует с небольшим отставанием с 191,8 FPS. Core i9-9900K является самым быстрым процессором компании Intel для настольных ПК и занимает третье место со средним значением 153,2 FPS. Предыдущее поколение AMD Ryzen 5 2600X работает почти на одном уровне с 9900K, отставая всего на 2 FPS со среднем значением 150,7 FPS.

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Единственным правдоподобным объяснением этого является то, что XCOM: Chimera Squad в полной мере использует большой кэш L3, представленный на процессорах Ryzen 3000. Предполагается, что большой кэш L3 сокращает время ожидания, сохраняя все больше данных на кристалле, тем самым значительно улучшая игровую производительность. В то время как большинство игр извлекают из этого выгоду и демонстрируют значительный прирост по сравнению с предыдущими чипами Ryzen 2000, Chimera Squad, похоже, использует его по максимуму, что приводит к убийственному превосходству над Intel.

Еще одним выводом из этого теста является великолепное использование игрой многоядерных процессоров. Однако тот факт, что Ryzen 5 3600 (шестиядерный процессор с 12 потоками) превосходит Core i9 (восемь ядер и 16 потоков), означает, что кэш L3 играет гораздо более важную роль, чем число потоков. Несмотря на это, игра отлично оптимизирована для современных процессоров, и даже чипы уровня Core i3 отлично справляются с игрой.