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Производители смартфонов на данный момент применяют несколько способов размещения фронтальных камер. В настоящее время, вероятно, самым популярным вариантом является расположение камеры в отверстии экрана, либо в небольшом каплевидном вырезе в верхней части дисплея. И похоже, что этот стиль вряд ли пройдет быстро, если не будет прорыв в разработке технологии, чтобы скрыть камеру под дисплеем.

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У компании Xiaomi появилась новая идея в конструировании камер смартфонов, которая на первый взгляд кажется странной и сразу вызывает много вопросов.

Китайское патентное ведомство (CNIPA, Национальное управление интеллектуальной собственности Китая) зарегистрировало заявку от Xiaomi, в которой был представлен собственный способ избавления от выемок и дырок на экране. Xiaomi предлагает установить один вращающийся модуль основной камеры, который при необходимости также будет использоваться в качестве камеры для селфи.

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Это не новая идея, потому что она уже присутствует в некоторых устройствах, например в Asus ZenFone 6. Там, однако, поворачивается только камера, а согласно патенту Xiaomi, в его смартфоне предполагается вращение части дисплея.

Такое решения на практике довольно сложно осуществить, так как придется использовать два дисплея, а сделать незаметным переход от одной части дисплея к другой будет практически невозможно. Кроме того, такое решение практически исключает использование технологии распознавания лица.