Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Gigabyte анонсировала свою новейшую серию игровых мониторов. Эта серия игровых мониторов, когда она была впервые представлена в CES 2020, включала в себя только три монитора, но в настоящее время была расширена до пяти моделей. В этой серии два монитора оснащены плоским дисплеем, а остальные три имеют экран с кривизной 1500R. Плоские мониторы называются Gigabyte G27F и Gigabyte G27Q, а изогнутые мониторы - Gigabyte G27FC, Gigabyte G27QC и Gigabyte G32QC.

реклама

Эта новая серия от Gigabyte является полностью независимой от игровых мониторов AORUS, Gigabyte G27F и Gigabyte G27Q, которые оснащены плоскими дисплеями с разрешением 1920 x 1080 и 2560 x 1440 соответственно. По умолчанию, они имеют частоту обновления 144 Гц, а модель G27Q может поддерживать частоту до 165 Гц. Мониторы идеально подходят как для игр, так и для использования в офисах. Они используют панель IPS, которая позволяет этим мониторам демонстрировать превосходную точность цветопередачи. Оба этих монитора также поддерживают технологию AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает работу без разрывов, а также поддержку LFC (компенсацию низкой частоты кадров). Пользователи также могут включить совместимость с G-Sync для игр, независимо от того, какую видеокарту использует подключенный компьютер.

реклама

Изогнутые игровые мониторы G27FC, G27QC и G32QC, имеющие кривизну 1500R, значительно усиливают ощущение погружения в игру. Эта серия предлагает различные размеры экрана от 27 до 32 дюймов. Как видно из названия, G32QC представляет собой 32 дюймовый монитор с разрешением QHD ( 2560 x 1440 пикселей) и поддержкой AMD FreeSync Premium Pro. AMD FreeSync Premium Pro поддерживает HDR-контент, сохраняя при этом удовольствие от игр без подтормаживания и разрыва изображения.

реклама

Два других монитора G27FC и G27QC имеют размер экрана 27 дюймов с разрешением FHD и QHD соответственно, а также поддерживают технологию AMD FreeSync Premium и обладают частотой обновления 165 Гц.

реклама

На данный момент стоимость новинок неизвестна.