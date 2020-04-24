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Apple Mac на базе ARM будут использовать один из трех новых 5-нм чипов на основе SoC A14

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 Компания ARM в настоящее время доминирует на рынке мобильных устройств, и теперь она собирается занять значительную долю в сегменте настольных компьютеров. Первым таким устройством стал Surface Pro X от Microsoft, но это было только началом, и Apple собирается представить свой собственный MacBook на базе процессора с архитектурой ARM.

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 Согласно отчету Bloomberg, Apple выпустит по крайней мере один Mac с процессором ARM в 2021 году с планами постепенного отказа от процессоров Intel в своей линейки продуктов. Эта инициатива, получившая название Kalamata, включает в себя разработку трех новых чипов на основе расширенной версии SoC A14, которая будет использоваться для iPhone 12 и iPad следующего поколения.

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 Первый из этих чипов включает 12-ядерный процессор, который включает четыре энергосберегающих ядра «Icestorm» и восемь высокопроизводительных ядер «Firestorm». Все новые чипы будут производиться компанией TSMC на базе 5-нм технологического процесса, а массовое производство должно начаться к концу этого года. Отраслевые инсайдеры сообщают, что компания Apple будет позиционировать первый Mac на базе ARM как устройство начального уровня, похожее на 12-дюймовый MacBook, который был выпущен в 2019 году.

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 У стратегии Apple есть несколько очевидных преимуществ. Наиболее важным является то, что теперь она сможет уменьшить свою зависимость от Intel, чей нестабильный график выпуска процессоров принес лишь незначительное увеличение производительности. Кроме того процессоры ARM более энергоэффективны, и они позволят Apple сократить расходы на 40-60 процентов, а это может означать, что Apple сможет предложить MacBook начального уровня по более низкой цене, чем нынешний MacBook Air. Это приведет к увеличению продаж компьютеров Mac до 50 процентов.

 Что касается Intel, то она уже уступает позиции AMD на рынке процессоров, поэтому смещение акцента Apple на архитектуру ARM, станет еще одним ударом по Intel. Apple также купила модемный бизнес Intel по дешевке, в результате чего последний может потерять одного из своих крупнейших клиентов в потребительском сегменте.

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 Тем не менее, амбиции Apple в области ARM остаются серьезной задачей, и на ее преодоление могут уйти годы.

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