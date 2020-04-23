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Компания ASUS опубликовала дразнящий коллаж из своей линейки материнских плат LGA1200 на базе чипсета Intel Z490, затрагивающий различные семейства материнских плат. В ответ на выпуск другими компаниями плат на базе чипсета Intel Z490, ASUS готовится представить свой высококлассный бренд ProArt в семействе материнских плат. Бренд ASUS ProArt включает в себя ультра премиальные мониторы компании, предназначенные для серьезной работы по созданию контента, который впоследствии был распространен на ноутбуки и настольные компьютеры. До сих пор ASUS использовала бренд Pro WS для включения своих материнских плат класса квази рабочих станций на базе как корпоративных, так и клиентских чипсетов. Недавно компания перечислила все эти платы Pro WS на мини сайте ProArt. Серия материнских плат ASUS Z490 будет первой, которая появится под маркой ProArt.

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Следующее на что стоит обратить внимание это белый цвет материнских плат ROG Strix. Сами печатные платы все еще черного окраса, но в белый цвет окрашен кожух задней панели ввода/вывода, внешний кожух радиатора чипсета, а серебристый хром заменяет черный на различных радиаторах платы. Вероятно, это обновленное цветовое решение нацелено на набирающую популярность белую тематику в оформлении компьютерных корпусов, систем охлаждения процессоров и графических ускорителей. Коллаж также показывает причудливую ориентацию портов SATA под углом 45 ° на плате ASUS ROG Maximus XII Apex.