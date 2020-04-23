Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания AAEON анонсировала три новых аппаратных решения в области AI и Edge Computing на базе продуктов NVIDIA. Устройства получили обозначения BOXER-8251AI, BOXER-8240AI и BOXER-8222AI. Все они разработаны с учетом использования в области искусственного интеллекта и современных вычислений, сохраняя при этом небольшой форм-фактор, который не только упрощает создание приложений новыми пользователями, но и позволяет более продвинутым пользователям создавать более сложные приложения с расширенными функциями.

BOXER-8251AI - это встраиваемый ПК с пассивным охлаждением на базе NVIDIA Xavier NX. Это крошечное устройство оснащено шестиядерным ARM процессором NVIDIA Carmel и 8 Гб памяти стандарта LPDDR4. Для подключения это устройство имеет четыре порта USB 3.0, порт HDMI 2.0 и разъем RJ-45, которые расположены на передней панели корпуса.

реклама

Второе устройство, анонсированное AAEON - BOXER-8240AI. В этом устройстве установлен восьмиядерный ARM. Основное различие между BOXER-8251AI и BOXER-8240AI заключается в том, что в маленьком корпусе BOXER-8240AI установлено 16 Гб памяти стандарта LPDDR4. Кроме того передняя часть этого устройства оснащена двумя портами USB 3.1 Type-C, портом USB 2.0, портом USB 3.0, а также HDMI и DisplayPort, а также 3,5 мм микрофонным входом и 3,5 мм линейным выходом.

реклама

Последнее устройство, которое представила компания AAEON - это BOXER-8222AI, работающее на Jetson Nano и способное работать с несколькими нейронными сетями или обрабатывать несколько изображений с высоким разрешением одновременно благодаря 128 ядрами NVIDIA CUDA.

реклама

Все три устройства имеют поддержку ОС ACLinux 4.9 или выше. Стоимость новинок пока остается неизвестной.