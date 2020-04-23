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Компания AMD готовит к выпуску новое поколение графических процессоров Radeon Instinct, основанных на новой архитектуре CDNA, разработанной для корпоративных пользователей. Благодаря популярному инсайдеру в области компьютерных аппаратных устройств _rogame (@_rogame) появилась некоторая информация о конфигурации предстоящего графического ускорителя Radeon Instinct MI100 "Arcturus". Ранее в сети появлялась информация о BIOS графического процессора Arcturus, который показал конфигурацию из 128 вычислительных блоков (CU), в состав которых в общей сложности входят 8192 ядра CDNA. Эта конфигурация имела специальную настройку тактовой частоты графического процессора 1334 МГц, частоты SoC 1091 МГц и частоты памяти 1000 МГц. Тем не менее, была обнаружена еще один тестовый графический ускоритель, который имеет несколько иные технические характеристики.

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Описанная конфигурация представляет собой графический процессор Arcturus со 120 CU, который получил в своё распоряжение 7680 ядер CDNA. Эти ядра работают на частотах 878 МГц для графического процессора, тактовой частотой SoC 750 МГц и увеличенной тактовой частотой памяти 1200 МГц. Хотя тактовая частота SoC и ядра ниже, чем у предыдущего варианта ускорителя, наряду с количеством CU, тактовая частота памяти увеличилась на 200 МГц. Важно отметить, что это всего лишь тестовая плата и характеристики конечного продукта могут кардинально отличаться от тестовых экземпляров.