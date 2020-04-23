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Вчера компания ASUS представила свою видеокарту GeForce GTX 1650 (GDDR6) Phoenix (модель: PH-GTX1650-O4GD6). Размеры этой 2 слотовой карты составляют 17,4 см в длину и 12,6 см в высоту, и она подходит для большинства продающихся на рынке компактных корпусов. Система охлаждения видеокарты состоит из алюминиевого моноблочного радиатора, который обдувается одним единственным 80-мм вентилятором AxialTech. Этот вентилятор, встречающийся в некоторых видеокартах высшего класса от ASUS, оснащен двойными шарикоподшипниками и крыльчаткой, лопасти которой на краю соединены между собой сплошным кольцом, так что весь воздушный поток, создаваемый вентилятором направляется в осевом направлении к радиатору внизу, а не в боковом направлении. Видеокарта основана на 12 нм кристалле "TU117". ASUS GTX 1650 GDDR6 имеет 896 ядер CUDA, 56 TMU, 32 ROP и интерфейс памяти GDDR6 шириной 128 бит. Графическая карта ASUS GTX 1650 (GDDR6) Phoenix имеет умеренный заводской разгон 1605 МГц (по сравнению с эталонным 1590 МГц для GTX 1650 GDDR6). Скоростные характеристики памяти объемом 4 Гб остались нетронутыми и составляют 12 Гбит/с. Дополнительное питание у видеокарты отсутствует, так как ей достаточно питания от слота PCI-Express. Для вывода изображения на экран карта оснащена по одному разъему DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a. Компания ASUS не раскрыла цены, но стоит ожидать, что она составит около 160 долларов.