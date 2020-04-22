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На прошлой неделе Nvidia выпустила новую эксклюзивную функцию шумоподавления RTX Voice для продуктов GeForce RTX 20-й серии. Тем не менее, пользователь форума Guru3D нашел способ обойти это ограничение при работе с видеокартами без RTX и даже на ОС Windows 7.

Простой обходной путь состоит в том, чтобы запустить установщик RTX Voice обычным образом, пока не появится сообщение об ошибке, сообщающей, что приложение не поддерживается на вашей видеокарте. Хотя установка не происходит, установщик распаковывает все необходимые файлы во временную папку с именем «NVRTXVoice» на диске C: (C: \ temp \ NVRTXVoice).

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Как поясняется в постере форума, пользователю нужно открыть файл RTXVoice.nvi в текстовом редакторе с правами администратора. Файл находится в папке NvAFX (C: \ temp \ NVRTXVoice \ NvAFX \ RTXVoice.nvi). После того, как файл открыт, необходимо просто удалить раздел "constraints".

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После удаления всего раздела "constraints", необходимо перейти к сохранению файла и запустить приложение setup.exe, после чего RTX Voice должен быть установлен без каких-либо сбоев.

До сих пор пользователь Guru3D мог использовать функцию RTX Voice для работы на GeForce GTX 1080 и Titan V. Однако многочисленные отчеты показывают, что обходной путь работает на всех видеокартах GeForce GTX 10-й и 16-й серий.

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RTX Voice использует AI для выполнения функции шумоподавления и сильно зависит от тензорных ядер, которые встроены в видеокарты GeForce RTX 20 компании Nvidia на основе архитектуры Turing. Последнее открытие поднимает вопрос о том, действительно ли для RTX Voice требуются ядра Tensor. Похоже, что в настоящее время функция RTX Voice работает только на ядрах CUDA. Тем не менее, еще неизвестно, окажет ли RTX Voice какое-либо влияние на производительность видеокарт GeForce, в которых отсутствуют соответствующие ядра Tensor.

Nvidia, вероятно, исправит найденный обходной путь. Если вы заинтересованы во включении этой функции на своей видеокарте без RTX, то можно на всякий случай сохранить резервную копию бета-версии программы установки (версия 0.5.12.6).