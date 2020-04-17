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Производительность IGPU Intel Xe Gen12 соответствует чипам Vega от AMD

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 Первое интегрированное графическое решение компании Intel, основанное на его новой амбициозной графической архитектуре Xe, может примерно соответствовать по производительности решениям iGPU на базе архитектуры AMD "Vega", таким которое было в его последних iGPU Renoir серии Ryzen 4000. Данная информация появилась благодаря утечкам результатов тестирования в 3DMark FireStrike, предоставленным известным инсайдером @_rogame. Результаты тестирования прототипа ноутбука на базе процессора Intel Tiger Lake-U были представлены в базе данных 3DMark. Этот процессор включает в себя решение Intel iGPU Gen12 Xe, которое призвано обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с существующими iGPU на базе Gen11 и Gen9.5.

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 Прототип двухъядерного, четырехпоточного процессора "Tiger Lake-U" с графикой Gen12 получил в тесте 3DMark FireStrike результат 2196 баллов, графическую оценку 2467 баллов, а в физическом тесте 6488 баллов. Эти оценки сопоставимы с решениями iGPU Radeon Vega с 8 исполнительными блоками. Стоит учитывать тот факт, что помимо использования 7-нм техпроцесса для увеличения тактовых частот процессора, улучшения алгоритма Boost режима и модернизации драйверов, IGPU от AMD во многом основан на той же 3 летней архитектуре Vega, а Intel Gen12 Xe дебютирует на микроархитектуре Tiger Lake только в 2021 году. Таким образом результаты тестирования показывают довольно посредственную производительность для еще не вышедшей графической архитектуры от Intel.

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17:28
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smaximaa
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smaximaa
17:16
зато есть олигархическое управление)
Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
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