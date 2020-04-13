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Huawei выходит на рынок серверных графических процессоров

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  Корейское новостное агентство The Elec получило известие из отраслевых источников о том, что в этом году Huawei намерена выйти на рынок серверных видеокарт. Если это правда, то Huawei будет не легко, поскольку компании придется конкурировать с ветеранами отрасли, такими как Nvidia и AMD, а также новичком в данном сегменте корпорацией Intel.

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  Согласно отчету, Huawei откроет магазин в Корее в рамках недавно созданных подразделений Cloud и AI Business Group. Huawei Korea в настоящее время состоит из подразделений Carrier, Enterprise и Consumer. Согласно появившейся информации, Cloud и AI Business Group будут подчиняться непосредственно подразделению Enterprise. В Elec считают, что корпорация пытается привлечь нынешних и бывших сотрудников Nvidia для достижения поставленной перед собой цели. У Huawei явно нет недостатка в ресурсах или инфраструктуре, а с достаточным количеством квалифицированных специалистов Huawei может стать достойным конкурентом AMD и Nvidia.

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  В прошлом году Huawei выпустила AI-чип Ascend 910, который, по утверждению компании, способен обеспечить производительность до 256 TFLOPS с половинной точностью (FP16), что в два раза быстрее, чем у Tesla V100 от Nvidia, и до 512 TFLOPS производительности вычислений INT8. С точки зрения производственного процесса чип Huawei даже на шаг впереди Nvidia: Ascend 910 основан на технологическом процессе 7 нм от TSMC, а матрица GV100 Tesla V100 использует 12 нм техпроцесс. Ascend 910 от Huawei в конечном итоге должен превратиться в полноценный ускоритель Atlas 300.

 Желание Huawei выйти на рынок серверных видеокарт также не случайно. В Китае начат процесс по переходу на отечественные аппаратные и программные средства в государственных и правительственных учреждениях к 2022 году. У Китая уже есть свои отечественные компании и другие совместные предприятия, производящие домашние операционные системы, материнские платы и процессоры, такие как KaiXian KX-U6780A от Zhaoxin. Однако, получение чипов может оказаться проблемой для Huawei, так как недавний отчет показывает, что США готовятся помешать TSMC вести дела с китайским технологическим гигантом. Если это произойдет, то Huawei придется искать других поставщиков, таких как Samsung или собственный SMIC в Китае.

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 Видеокарты могут быть ещё одним элементом самодостаточности Китая. Если компания успешно произведет конкурентоспособную видеокарту серверного класса, то она может расширить свои предложения и на потребительский рынок.

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