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Первое крупное обновление Windows 10 2020 года, известное под названием Windows 10 20H1 не за горами. Ожидается, что оно принесет множество новых функций и улучшений производительности в популярную операционную систему Microsoft.

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Благодаря сборкам Windows 10 20H1, которые стали доступны для тестировщиков, уже известны некоторые детали о новых функциях и изменениях, которые приносит это обновление. Они включают в себя более эффективный алгоритм поиска Windows, улучшенный опыт работы с Cortana и многое другое

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Обновление Windows 10 20H1 до сих пор не получило официальной даты выпуска. Однако, исходя из его названия, можно предположить, что оно должно выйти в первой половине 2020 года, возможно, в апреле или мае. В данной статье перечислены самые интересные и полезные функции, которые появятся в Windows 10 20H1. Независимо от даты выпуска и названия, обновление для Windows 10 20H1, скорее всего, принесет в Windows 10 больше функций, чем сравнительно скромное обновление для Windows 10 от ноября 2019 года.

Ниже представлены новые функции Windows 10 20H1, о которых известно на данный момент:

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- новые имена виртуальных рабочих столов. Сейчас, они получают довольно бесполезные, пронумерованные имена: Рабочий стол 1, Рабочий стол 2 и т.д. В версии 20H1 должна быть предусмотрена возможность создания пользовательских имен для каждого виртуального рабочего стола, например, для работы, игр или различных проектов. И пользовательские виртуальные рабочие столы можно сохранять, чтобы они не сбрасывались после каждой перезагрузки.

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- улучшение приложения Cortana. В Windows 10 20H1 появятся улучшенные возможности общения, которые сделают более естественным «общение» с Cortana. Что еще более важно, Cortana превратится из простого цифрового помощника в «личного помощника». Другими словами, у него появятся еще более продвинутые навыки, которые помогут управлять задачами и временем, а также общаться с людьми в приложениях Microsoft 365. Cortana станет самостоятельным приложением, а не встроенным в Windows 10, поэтому стоит ожидать более регулярных обновлений в будущем, вместо того, чтобы ждать, очередного крупного обновления Windows.

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Windows 10 20H1 получит новый алгоритм поиска, который будет более эффективен. Этот новый алгоритм должен уменьшить чрезмерное использование диска и процессора. Другие функции поиска Windows, которые будут поставляться с этим крупным обновлением, включают функцию расширенного режима поиска, которая позволяет пользователям легко расширять поиск по всем папкам, а также интеграцию поиска Windows в File Explorer для получения более точных результатов.

- улучшение производительности воспроизведения видео. В Windows 10 20H1 добавлена версия драйвера дисплея WDDM 2.7, которая была разработана для повышения общей игровой производительности и повышения частоты обновления при работе нескольких мониторов. Будет поддерживаться аппаратно-ускоренное планирование GPU, которое должно позволять видеокартам управлять своей видеопамятью, а также уменьшать задержки и улучшать средний FPS.

- облегчение сброса Windows 10. Еще одним приятным дополнением является то, что Windows 10 20H1 упростит сброс до того состояния, в котором она была при первой установке или при первой покупке устройства. Появится функция загрузки и переустановки системы из облака.