Процессор Intel Core i7 поколения Tiger Lake-U протестирован в 3D Mark
Сегодня в сети появилась утечка связанная с процессором Intel Core i7-1185G7 11-го поколения, представляющим собой процессор на архитектуре Tiger Lake-U, который придёт на смену не только недавно выпущенным чипам Comet Lake-H, но и Ice Lake-U.
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Утечка предоставлена инсайдерами @_rogame и @Tum_Apisak в Твиттере. Они поделились информацией о технической составляющей новых процессоров и результатами тестов нового чипа Core i7 поколения Tiger Lake-U.
рекламаПроцессор Core i7-1185G7 имеет четыре ядра, поддержку технологии HyperThreading и встроенный графический чип, который, вероятно, основан на архитектуре Xe Graphics. Сообщается, что чип имеет базовую частоту 3 ГГц (улучшение на 700 МГц по сравнению с Ice Lake), но, поскольку это ранний образец, то цифры еще могут измениться. Учитывая, что модельный ряд Ice Lake-U заканчивается моделью Core i7-1065G7, есть подозрение, что Core i7-1185G7 с более высоким индексом будет иметь более высокие частоты, чем ее предшественница, однако количество физических ядер процессора немного огорчает.
Утечка данных указывает, что Core i7-1185G7 в графическом тесте получил 1296 баллов, а в физическом тесте новинке покорился рубеж в 2922 балла в тесте Time Spy, что дает итоговый результат в 1414 баллов. Полученный результат не впечатляет, это может говорить о том, что процессор будет работать на частоте 3 ГГц и не иметь Boost режима, поэтому, не имея достаточной технической информации, принимать результаты тестирования за окончательные показатели производительности конечного продукта на данный момент не стоит.
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