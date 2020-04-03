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В отчете New York Times появилась информация о планах Amazon по запуску нового продукта для облачных игр. Этот проект, получивший название "Project Tempo", как сообщается, разрабатывался в течение нескольких месяцев и стоил несколько сотен миллионов долларов. Amazon надеется участвовать в разработке новых AAA игр, чтобы сопровождать запуск сервиса, который будет интегрирован с популярной платформой потоковой передачи игр Twitch.

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Этот проект является одним из крупнейших инвестиций Amazon в оригинальные развлечения с момента его основания и позволяет ему конкурировать с Google Stadia, Microsoft Project xCloud, NVIDIA GeForce NOW и множеством других игровых потоковых платформ. Одним из преимуществ, которыми обладает Amazon, является его обширная сеть центров обработки данных в составе Amazon Web Services, которая будет играть важную роль в обеспечении минимальных задержек, которые необходимы для оптимальной работы сервиса. Вице-президент Amazon по игровым сервисам и студиям заявил: «Общая картина заключается в том, чтобы попытаться взять лучшее из Amazon и донести это в отношении процесса создания игр. Первым из основных проектов Amazon станет выход фэнтезийной MMO New World в мае, за которой последуют другие игры в течение года, в первую очередь предназначенные для хардкорных геймеров.