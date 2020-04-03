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Согласно списку вакансий компании Microsoft она может работать над некоторыми улучшениями функциональности Windows 10, включая индексатор Windows, систему уведомлений, локализацию и многое другое. На сайте Microsoft в разделе карьеры опубликована интересная вакансия менеджера по разработке программного обеспечения по подключению приложений, чтобы улучшить существующие функции в Windows 10, а также подготовить их для Windows 10X.

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В публикации особо упоминается новый термин «тональный сигнал», описанный как новая цель системы уведомлений Microsoft. В своем посте Microsoft обещает сделать систему уведомлений Windows 10 более надежной для своевременного появления уведомлений как от приложений системы, так и от сторонних приложений.

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В дополнение к новой системе уведомлений Microsoft также работает над улучшенной версией индексатора Windows, которая поддерживает Windows Search и File Explorer. Пользователи сообщают, что процесс индексации в Windows 10 может вызывать ситуации с высокой нагрузкой на дисковую систему и процессор в компьютерах, особенно при выполнении индексации поиска. Согласно новой утечке, Microsoft наконец-то вносит изменения в индексатор Windows, которые позволят пользователям быстро находить свои файлы и необходимую информацию. Кроме того поддержка облачного буфера обмена и общего доступа к приложениям на устройствах также улучшатся.

Неясно, когда эти изменения будут добавлены в Windows 10, но в Microsoft заявляют, что работа над этими функциями продолжается, а внедрение произойдет "по мере необходимости" в следующих основных выпусках операционной системы.

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Следующим крупным обновлением является Windows 10 May 2020 Update, также известное как обновление 20H1, но маловероятно, что в нем появится новый индексатор и система уведомлений, поскольку Microsoft все еще ищет инженеров для работы над этим проектом.