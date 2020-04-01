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Компания Microsoft запатентовала новый дизайн смартфона с тремя экранами. Данный аппарат может стать следующим инновационным устройством компании, если оно будет одобрено командой разработчиков Surface устройств.

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Согласно полученному патенту, Microsoft, похоже, работает над устройством с двумя экранами, которое может складываться внутрь или наружу, как Surface Duo и Surface Neo. Он имеет два основных дисплея, а также включает в себя третий дисплей или строку состояния на боковой грани.

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В своей заявке компания Microsoft объясняет, что типичные смартфоны имеют один экран, на котором пользователю отображается вся соответствующая информация. Пользователь может не заметить некоторую информацию, такую как уведомления о звонках или сообщениях, и Microsoft стремится решить эти проблемы с помощью своей запатентованной идеи. Третий экран, который называется "edge screen", представляет собой область на боковой грани со встроенным экраном, на котором информация будет отображаться в зависимости от ориентации устройства.

На дополнительном экране может отображаться основная информация, такая как виртуальные элементы управления, закладки браузера, уведомления, время, оставшийся заряд батареи, профиль пользователя, возможность перемещать контент из одной области экрана в другую и метки индикации для запущенных приложений и подключенных устройств. Microsoft заявляет, что отображаемая на третьем экране информация будет зависеть от текущих намерений пользователя. Например, когда устройство закрыто, на третьем экране могут отображаться такие уведомления, как количество пропущенных вызовов и непрочитанных текстовых сообщений.

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Хотя нет уверенности в том, что патент найдет применение в реальных продуктах, это еще одно подтверждение того, что Microsoft задумывается над внедрением традиционной концепции складывающихся устройств.