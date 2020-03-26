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Не для кого не секрет, что Intel заставляла потребителей обновлять свои материнские платы с каждой новой линейкой процессоров, начиная со Skylake, однако, компания Colorful решила помочь экономным пользователям. Специалист по аппаратному обеспечению @momomo_us недавно обнаружил, что H310M-E V20 от Colorful поддерживает четыре поколения процессоров Intel Core, начиная с чипов Skylake и заканчивая процессорами Coffee Lake Refresh.

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H310M-E V20 выполнена в форм-факторе micro-ATX и, разумеется, имеет разъем для процессора LGA1151. Colorful опубликовала список только совместимости для процессоров Coffee Lake и Coffee Lake Refresh, но на снимках экрана CPU-Z ниже показано, как H310M-E V20 работает с предыдущими процессорами Kaby Lake и Skylake.

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Помимо поддержки широкого спектра процессоров, плата H310M-E V20 не выделяется какими-то большими возможностями. Она имеет только два слота памяти DDR4 и поддерживает модули памяти DDR4-2666. На материнской плате отсутствует порт M.2, и пользователю доступно всего только четыре разъема SATA III для жестких дисков и твердотельных накопителей. Материнская плата имеет один слот PCIe 3.0 x16 и один слот PCIe 2.0 x1 для размещения видеокарт и других плат расширения.

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Colorful H310M-E V20 использует сетевой контроллер Realtek RTL8111H и аудиокодек Realtek ALC662, обеспечивающий 6-канальный звук через три 3,5-мм аудиоразъема. На задней панели расположены два порта PS/2, один порт HDMI, один порт VGA, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.

Стоимость платы Colorful H310M-E V20 в настоящее время на Amazon составляет $ 83.