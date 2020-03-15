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В сети появилась информация о том, что компания Spectra создала довольно своеобразную материнскую плату с сокетом LGA1151 для потребителей, которые все еще используют устаревшее оборудование.

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Материнская плата MS-98L9 V2.0 имеет форм-фактор ATX и построена на чипсете Intel H110. Это означает, что она поддерживает процессоры Intel вплоть до чипов Kaby Lake шестого и седьмого поколений мощностью до 95 Вт. Плата оснащена двумя слотами памяти стандарта DDR4 и поддерживает двухканальные наборы памяти частотой до 2400 МГц с максимальным объемом 32 Гб. Материнская плата имеет только четыре порта SATA III и ни одного порта M.2, что не позволит установить в систему высокопроизводительные твердотельные накопители без использования одного из слотов PCIe.

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Один слот работает на полной скорости PCIe x16, а второй слот может работать только как PCIe x4. Самым удивительным является наличие пяти слотов PCI, а тем более разъема ISA, который был в ходу ещё в восьмидесятых годах прошлого века. Сюда не хватает только добавить слот AGP для полного погружения в прошлое. Кроме того, непосредственно на плате находятся два разъема USB2.0, один GPIO (general-purpose input/output), четыре COM порта, один SMBus и один TPM. Материнская плата использует кодек Realtek ALC887-VD2-CG для аудио и I/O контроллер Fintek F81866AD-I. Материнская плата MS-98L9 V2.0 имеет поддержку двух дисплеев через VGA разъем разрешением до 1920 x 1200 при 60 Гц и порт HDMI разрешением до 4096 x 2160 при 24 Гц. Плата имеет два порта Gigabit Ethernet на контроллере Intel I219-LM и I211-AT.

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В дополнение к вышеупомянутым интерфейсам на задней панели материнской платы также есть два порта USB 2.0, один комбинированный порт PS/2, два COM-порта, четыре порта USB 3.0 и три стандартных 3,5-мм аудио разъема.

Стоимость новинки и ее предназначение пока не известны.