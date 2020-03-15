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Появилась информация, что мобильные компьютеры на новых процессорах компании Intel в связке с видеокартами NVIDIA должны быть представлены второго апреля, а поступить на прилавки магазинов 15 апреля. Так что тем, кто хочет приобрести ноутбук для игр, следует подождать около двух недель, пока 10-ое поколение процессоров Intel Core появится в продаже. Это позволит приобрести гораздо более мощный мобильный компьютер с более выгодным соотношением цены и производительности, так как процессоры Intel 10-го поколения в сочетании с новой серией мобильных графических адаптеров Nvidia SUPER обещают значительно повысить количество FPS в играх и комфорт при работе с различными неигровыми приложениями, чем варианты ноутбуков на предыдущих комплектующих. В то же время выход нового поколения приведет к снижению цен на более старые ноутбуки, а не желающие гнаться за новинками пользователи смогут выгодно приобрести себе понравившийся лэптоп по выгодной цене.

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Как было сказано, производители мобильных компьютеров должны анонсировать свою новую продукцию второго апреля, а запрет на продажу должен быть снят 15 апреля. Стоит иметь в виду, что компании Intel и NVIDIA могут решить немного изменить эти даты. Кроме того, вездесущий коронавирус также может повлиять на сроки доступности новых ноутбуков. Однако, источник ресурса Wccftech уверен, что такой вариант развития событий маловероятен, если ситуация с COVID-19 не станет более угрожающей.