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Samsung бесплатно производит дезинфекцию смартфонов

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 Как неоднократно говорилось, смартфоны являются идеальным местом для проживания бактерий. Учитывая данный факт и сложившуюся ситуацию с коронавирусом COVID-19 компания Samsung решила помочь своим пользователям в борьбе с заразой, тем более, что Samsung уже пострадала от COVID-19 из-за закрытия нескольких заводов в Южной Корее.

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 Компания поможет вам максимально позаботиться о вашей гигиене и предлагает в одном из своих сервисных центров провести дезинфекцию смартфонов. Услуга для клиентов Samsung будет абсолютно бесплатной. Услуга уже доступна в нескольких странах по всему миру, в число которых попали Россия, Япония, Вьетнам, Аргентина, Польша, США, Новая Зеландия, Перу, Южная Корея, Чили, Швеция, Хорватия, Финляндии, Дания, Пакистан, Испания, Норвегия, Украина и Малайзия. Вскоре появление данной услуги ожидается ещё в таких странах как Канада, Латвия, Израиль, Австралия, Греция, Австрия, Нидерланды, Чехия, Венгрия, Казахстан, Франция, Мексика, Гонконг, Таиланд, Румыния, Индия, Сингапур, Индонезия, Панама, Италия, Великобритания, Иордания, Объединённые Арабские Эмираты, Тайвань и Филиппинские острова. Samsung сама советует не использовать абразивные химические вещества или некачественные чистящие средства, поскольку возможно повреждение олеофобного покрытия экрана. Кроме того любой жидкий очиститель на водной основе может повредить телефоны не имеющие влагозащиты.

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смартфоны samsung galaxy covid-19
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