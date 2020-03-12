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Компания HMD Global успешно возродила бренд Nokia и перенесла его в эпоху смартфонов. Вместо мертвой Windows Phone новые устройства Nokia работают под управлением Android. Несмотря на успех смартфонов Nokia, HMD Global также с любовью относится к старым моделям кнопочных телефонов марки. Компания недавно выпустила новые функциональные телефоны с возможностью подключения к сетям 4G, а сегодня стало известно, что бренд собирается возродить линейку телефонов Nokia XpressMusic.

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Устройство имеет номер TA-1212 во внутренней классификации компании и получило сертификацию 3C. Это свидетельствует о том, что компания почти готова представить это новое функциональное устройство. Тем не менее, многие будут разочарованы, так как данный телефон будет поддерживать только сети 2G. У большинства операторов все еще есть активные сети 2G, однако некоторые уже закрыли свои сети, сосредоточившись на 3G и 4G.

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Кроме того телефон получит аккумуляторную батарею емкостью 1200 мАч и зарядное устройство мощностью 550 мА, так что зарядка телефона от базового ЗУ займет более двух часов. Не стоит ждать от данного аппарата ничего сверхъестественного, это простой телефон для звонков, сообщений и, как следует из названия, использования в качестве MP3 плеера.