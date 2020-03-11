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Член форума NeoGAF o'dium, который является проверенным источником информации, недавно поделился загадкой относительно спецификаций PlayStation 5. На рисунке изображена птица, которая общается с Марком Черни на «птичьем языке».

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Некоторые пользователи, как NeoGAF, пытались разгадать загадку. Количество "Ку", вероятно, означает число CU (исполнительных блоков), которое составляет 52. Сообщение также имеет рифму, которая соответствует количеству МГц. Таким образом предполагается, что загадочное послание показывает, что GPU PlayStation 5 будет иметь производительность 11,06 TFlops и 52 вычислительных блока, работающих на частоте 1743 МГц. Поскольку утечка Oberon GitHub в прошлом году показала 2,00 ГГц при тестировании, вполне возможно, что графический процессор консоли может выйти за пределы цифры, предположительно обнаруженной загадкой.

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Поскольку информация крайне загадочна, мы должны воспринимать все с высокой долей недоверия, пока не поступит официальное подтверждение. Sony до сих пор ничего не говорила о спецификациях, но вскоре должно появиться больше информации по этому вопросу, если PlayStation 5 действительно выпустят в этом году.

Кроме того, стоит напомнить, что на прошлой неделе появилась информация, что консоль PlayStation 5 позволит разработчикам использовать текстуры с невероятной плотностью текселей, которая может достигать 4096 px/m, а это означает, что изображение будет отлично детализировано. Это один из самых важных параметров, которого ждали пользователи игровых консолей.