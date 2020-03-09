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Инсайдер Tipster @_rogame обнаружил просочившиеся в сеть тест, в котором сравнивается производительность iGPU Ryzen 9 4900HS (флагманский процессор семейства Renoir) с NVIDIA MX350. Результаты не очень хороши для нового мобильного графического ускорителя Nvidia начального уровня.

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Компания Nvidia возлагала большие надежды на свой мобильный графический процессор начального уровня GeForce MX350 базе GP107, который должен был противостоять обновлённым 7-нм iGPU Renoir от AMD, с близкой (и часто превосходящей) к GeForce MX150 и MX250, основанных на архитектуре Pascal, производительностью. Напомню, что графические чипы GeForce MX150 и MX250 основаны на том же графическом процессоре, что и настольная карта GT 1030, и имеют всего 384 исполнительных блоков, производительность которых не слишком высока.

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Чип Vega 8, установленный на флагманском процессоре Renoir, обеспечивает почти на 30 процентов лучшую производительность в наборе тестов Userbenchmark. Стоит иметь в виду, что в тесте сравниваются встроенный графический процессор мощностью 15 Вт с дискретным графическим процессором, обладающим TDP 25 Вт. Учитывая, что GPU MX350 на чипе GP107 построен на 16-нм техпроцессе, различия в эффективности и производительности не удивительны.

В связи с тем, что будущая линейка Intel Xe выглядит ещё менее впечатляюще, а Nvidia, по-видимому, не делает ничего для расширения своего присутствия на начальном уровне, APU AMD Renoir, по-видимому, являются наиболее производительным вариантом мобильного графического ускорителя в 2020 году.