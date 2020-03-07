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Единственная рабочая консоль Nintendo Play Station была продана сегодня утром на аукционе за 300 000 долларов. С премией покупателя человек, выигравший аукцион, заплатит 360 000 долларов.

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Как и на любом подобном аукционе, устройство должно было привлечь большое количество участников с высокими ставками, и какое-то время так и происходило. В какой-то момент в тендере участвовал даже основатель Oculus Палмер Лаки.

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Ричард Лай из Engadget рассказал о захватывающей истории консоли еще в 2015 году. Первоначально прототип принадлежал бывшему президенту Sony Computer Entertainment America Олафу Олафссону. Человек по имени Терри Диболд (на фото ниже) выиграл консоль на аукционе по банкротству всего за 75 долларов. Уникальная приставка долгое время пролежала на чердаке, пока его сын Дэн Диболд не обнаружил её. Младший Диболд понял, что в руках у него находится настоящий раритет, да к тому же ещё и в рабочем состоянии. В декабре Терри Диболд сказал, что один обеспеченный ценитель старых игровых гаджетов предложил за консоль $ 1,2 миллиона. Однако владельцы Nintendo Play Station решили, что выставив приставку на аукцион, они смогут получить гораздо большую сумму. Как мы можем видеть, жизнь распорядилась иначе, а несостоявшимся миллионерам пришлось довольствоваться более скромным результатом торгов.

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Считается, что устройство представляет собой первую попытку Sony создать собственную игровую консоль. Она имеет как разъем для картриджей, так и дисковод. Но после ссоры Nintendo и Sony проект был свернут, а каждая из компаний пошла своим путём, но как говорится, это совсем другая история.