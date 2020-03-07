Xbox Series S будет стоить всего 300 долларов
В последнее время в сети появляется всё больше слухов о новом поколении игровых консолей от Microsoft и Sony. Одним из таких слухов является информация о том, что компания Microsoft готовит к выпуску несколько вариантов своей приставки. Сегодня на ресурсе MyDrivers разместили сообщение, что одним из вариантов станет консоль Xbox Series S, также известная как Lockhart. Согласно источникам сайта, будущая консоль следующего поколения Xbox Series S является базовой моделью и имеет производительность 4 TFLO, в отличие от высококлассной Xbox Series X с производительностью 12 TFLOPS. Однако цена младшей версии консоли будет намного меньше старшего собрата и составит порядка 300 долларов. Предполагается, что Microsoft скоро анонсирует Xbox Series S, предназначенную для тех, кто хочет иметь консоль следующего поколения, но не может себе позволить потратить на неё большую сумму.
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За указанное количество денежных знаков геймеры получат консоль без оптического привода (аналогично Xbox One S All-Digital Edition) с 16 Гб ОЗУ (12 Гб для графического процессора и 4 Гб для ОС), возможно, упомянутый ранее процессор AMD Ryzen с частотой 4 ГГц. Зная, что консоль Xbox Series X может похвастаться производительностью 12 TFLOPS, некоторые могут задаться вопросом, что заставит покупателей приобрести Xbox Series S с её скромными 4 TFLOPS, тем более что старый Xbox One X имеет производительность 6 TFLOPS? Можно предположить, что благодаря усовершенствованной технологии AMD RDNA 2 новинка будет обеспечивать лучшую игровую производительность, чем её предшественница, которая была основана на архитектуре GCN 4. Таким образом, более низкое значение TFLOPS не должно волновать тех, кто решится приобрести Xbox Series S, конечно если Microsoft подтвердит её существование.
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