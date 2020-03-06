Дата презентации и время выхода PlayStation 5 могут быть отложены
Компания Sony еще не объявила дату презентации PlayStation 5, а автор одного из популярных игровых каналов на YouTube Люк Стивенс сообщил информацию, что у Sony существуют проблемы с цепочкой поставок, которые вынуждают компанию откладывать как дату презентации, так и дату запуска консоли в продажу. Люк Стивенс заявил, что его друг, работавший в Sony, сказал ему, что «проблемы с цепочкой поставок» привели к тому, что производитель PS5 принял решение отложить выпуск консоли. В сообщении нет никаких упоминаний о коронавирусе, который можно было бы обвинить в задержке.
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рекламаСуществует предположение, что у Sony возникли проблемы с приобретением SSD для PS5 или проблема с организацией охлаждения консоли. По всей видимости, показ PS5 был запланирован на конец февраля. Конечно, это может быть только слух, который следует воспринимать с осторожностью, но слухи не рождаются на пустом месте. Если появившаяся информация верна, то при благоприятном стечении обстоятельств и отсутствии проблем у Microsoft, консоль Xbox Series X может получить существенное преимущество перед конкурентом.
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Возможно, что данный слух является отвлекающим маневром компании Sony, и она решила удивить нас всех, внезапным представлением PlayStation 5 в течение ближайших нескольких дней, тем самым обрадовав своих поклонников и шокирую конкурента в лице Microsoft.
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