Xbox Series X и PlayStation 5 будут использовать архитектуру RDNA 2 с поддержкой Ray Tracing
Сегодня у компании AMD прошел «День финансового аналитика 2020», на котором были представлены направления развития компании и ее продукции на ближайшие годы. Также был упомянут один конкретный момент, который будет представлять особый интерес для геймеров, предпочитающих играть на консолях. Всем давно известно, что аппаратное обеспечение от AMD будет использоваться как на новой консоли Microsoft, так и на PlayStation 5 Sony, и мы знаем, что графический процессор Xbox Series X будет использовать новую архитектуру RDNA 2, но как обстоит дело с PS5 было не известно. Ходили слухи, что PlayStation 5 будет придерживаться более старой архитектуры RDNA. Во время пресс-конференции AMD Дэвид Ванг из Radeon Technology Group вышел на сцену, чтобы объявить, что графические процессоры RDNA 2 будут иметь аппаратное ускорение трассировки лучей, а из формулировки его выступления можно сделать вывод, что RDNA 2 будет применяться в обеих игровых приставках следующего поколения. Дэвид Ванг сказал: "Мы разработали совершенно новую архитектуру для аппаратного ускорения трассировки лучей, являющуюся частью RDNA 2. Это общая архитектура, используемая в игровых консолях следующего поколения. При этом значительно упрощается разработка контента, а разработчики могут работать на одной платформе и легко переносить ее на другую платформу. Это определенно поможет ускорить внедрение трассировки лучей".
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Пока нет видео с демонстрацией работы трассировки лучей на аппаратных решениях AMD, но компания предоставила изображение с реализацией технологии. Будем надеяться, что AMD в ближайшее время продемонстрирует соответствующее картинке видео.
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