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2020 год обещает стать насыщенным в области оборудования для ПК и игр, но, к сожалению, некоторые из самых захватывающих событий в обеих этих отраслях столкнулись с неизбежными проблемами. Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса многие компании отказались от участия в крупных конференциях, таких как ежегодная конференция разработчиков игр (GDC) и PAX East - первая была полностью отменена. Несмотря на то, что Nvidia не собирается идти на прямую отмену, в этом году она принимает альтернативный подход к своей конференции по технологиям графических процессоров (GTC).

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В объявлении, опубликованном сегодня, Nvidia сообщила, что GTC 2020 будет проводиться только в режиме онлайн из-за опасений COVID-2019. В настоящее время Nvidia ведет переговоры со спикерами, которые первоначально должны были выступить на GTC, и компания надеется, что эти доклады будут опубликованы в Интернете в «предстоящие недели». Генеральный директор и основатель Nvidia Дженсен Хуанг по-прежнему будет выступать с ежегодной речью в прямом эфире. Для зрителей дома изменения не будут слишком значительными. Просмотр события онлайн, как правило, является более эффективным и доступным способом получения любой актуальной информации. Точное время и другие подробности онлайн-трансляции будут объявлены Nvidia в ближайшее время.

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Ожидается, что Nvidia представит свои потребительские графические процессоры нового поколения на базе Ampere, которые могут получить наименование RTX 3000.