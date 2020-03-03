Nvidia проведет конференцию GTC 2020 в онлайн режиме
2020 год обещает стать насыщенным в области оборудования для ПК и игр, но, к сожалению, некоторые из самых захватывающих событий в обеих этих отраслях столкнулись с неизбежными проблемами. Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса многие компании отказались от участия в крупных конференциях, таких как ежегодная конференция разработчиков игр (GDC) и PAX East - первая была полностью отменена. Несмотря на то, что Nvidia не собирается идти на прямую отмену, в этом году она принимает альтернативный подход к своей конференции по технологиям графических процессоров (GTC).
реклама
В объявлении, опубликованном сегодня, Nvidia сообщила, что GTC 2020 будет проводиться только в режиме онлайн из-за опасений COVID-2019. В настоящее время Nvidia ведет переговоры со спикерами, которые первоначально должны были выступить на GTC, и компания надеется, что эти доклады будут опубликованы в Интернете в «предстоящие недели». Генеральный директор и основатель Nvidia Дженсен Хуанг по-прежнему будет выступать с ежегодной речью в прямом эфире. Для зрителей дома изменения не будут слишком значительными. Просмотр события онлайн, как правило, является более эффективным и доступным способом получения любой актуальной информации. Точное время и другие подробности онлайн-трансляции будут объявлены Nvidia в ближайшее время.
рекламаОжидается, что Nvidia представит свои потребительские графические процессоры нового поколения на базе Ampere, которые могут получить наименование RTX 3000.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила