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Информация о продажах графических процессоров от Mindfactory, популярного розничного продавца аппаратного и программного обеспечения, расположенного в Германии, дала интересную информацию о том, какие продукты в настоящее время успешно привлекают клиентов.

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Хотя данные поступают от одного розничного продавца, они предлагают репрезентативный снимок того, как меняется рынок графических процессоров и какая компания в настоящее время имеет наибольшую популярность пользователей. Компания Nvidia увеличила объем продаж за прошедшую неделю, захватив 69,69% продаж, в то время как компания AMD довольствуется 30,31%.

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За неделю видеокарта Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER стала рекордсменом по продажам и была реализована в количестве 740 единиц. Вторую строчку в рейтинге продаж Mindfactory заняла карта AMD Radeon 5700 XT, которой отдали предпочтение 370 покупателей. Это значительное изменение по сравнению с отчетом предыдущей недели, в котором графический процессор от Nvidia купили 665 клиентов, а видеокарты компании AMD приобрели 530 любителей виртуальных развлечений. Третью и четвёртую строчки также заняли представители зелёного лагеря в лице GeForce GTX 1660 и GeForce RTX 2060 соответственно.