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Intel Labs и QuTech представили технические подробности своего криогенного чипа управления для квантовых компьютеров, который называется Horse Ridge. Основная задача Horse Ridge - упростить современную сложную управляющую электронику, необходимую в квантовой системе, превратив ее в интегрированную SoC, которая работает почти при тех же криогенных температурах, что и сам квантовый чип.

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Чип был подробно описан в исследовательской работе Intel Labs и QuTech, выпущенной на Международной конференции твердотельных микросхем 2020 года в Сан-Франциско. В документе подтверждается, что чип построен на основе технологии Intel® 22FFL CMOS и говорится, что он объединяет четыре радиочастотных канала на одном устройстве. Каждый канал может управлять 32 кубитами, используя частотное мультиплексирование, что означает, что ширина полосы разделена на 32 не пересекающихся полосы, каждая из которых может переносить отдельный сигнал. Используя четыре канала, можно управлять до 128 кубитами с помощью одного устройства (транзистора). Это существенно уменьшает количество необходимых кабелей и улучшает масштабируемость.

Однако масштабирование числа кубитов сопряжено с трудностями с точки зрения их точности и производительности. Intel заявляет, что оптимизировала технологию мультиплексирования и уменьшила ошибки от сдвига фаз. Гибкость Horse Ridge заключается в его способности охватывать широкий частотный диапазон. Это позволяет чипу контролировать оба типа кубитов, которые исследует Intel: сверхпроводящие кубиты и спиновые кубиты. Первые, как правило, работают на частотах от 6 до 7 ГГц, в то время как спиновые кубиты работают на частотах от 13 до 20 ГГц.

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Intel впервые представила Horse Ridge в декабре. Это знаменует собой важное продвижение к цели компании Intel по достижению практического применения в реальных приложениях с квантовыми системами.