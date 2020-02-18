Появились изображения процессора VIA CenTaur CHA NCore AI
Подразделение VIA CenTaur преподнесло неожиданный сюрприз в индустрии процессоров благодаря новой микроархитектуре CHA x86-64 и встроенному сопроцессору NCORE AI. Этот чип станет первым процессором на архитектуре x86 для глобального рынка, который не был выпущен компаниями Intel или AMD, за последние почти 7 лет, и первым процессором от VIA за 15 лет, устанавливающимся в разъем материнской платы, а не распаянным непосредственно на ней. Ресурс SemiAccurate раздобыл изображение прототипа восьмиядерного процессора CenTaur CHA NCORE, и оказалось, что чип действительно имеет подложку для установки в системную плату .
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рекламаИзображенный процессор представляет собой LGA чип. Такие выводы легко сделать, исходя из наличия на чипе специальных выемок, которые предназначены для правильного размещения процессора в разъеме материнской платы, чего, как правило, не бывает на BGA чипах. Сверху над квадратным кристаллом можно видеть теплораспределительную крышку. Стоит напомнить, что процессор VIA CenTaur CHA NCORE основывается на 16-нм техпроцессе TSFC FinFET и представляет собой высокопроизводительный чип со встроенным сопроцессором NCore, увеличивающим производительность нейронных сетей и искусственного интеллекта. Процессор поддерживает память стандарта DDR4 и имеет 44 линии PCI-Express 3.0.
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