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Самошнурующиеся кроссовки Nike Adapt BB 2.0 поступят в продажу 16 февраля за $​​400

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  В прошлом году компания Nike впервые выпустила баскетбольные кроссовки Adapt BB с технологией самошнуровки. Теперь вторая версия Adapt BB 2.0 готовится поступить в продажу в это воскресенье, к мероприятию All-Star Weekend в NBA. Кроссовки уже испытал в игре новичок команды Memphis Grizzlies Ja Morant, а теперь получить свою собственную пару сможет любой желающий, если не пожалеет 400 долларов. Это больше, чем 350 долларов, которые просили за первую версию кроссовок, но меньше, чем 720 долларов за первые HyperAdapt.

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  Согласно информации компании Nike, обновленный кожух значительно облегчает надевание и снятие обуви, а специальная полость Air Zoom Turbo в передней части стопы обеспечивает дополнительный отскок. У них также есть переработанная вставка в подошве, которая должна улучшить переход с пятки на носок.

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  Как и первая модель, новинка по-прежнему подключается к телефону по протоколу Bluetooth через специальное приложение, а одной зарядки хватает на две недели. Заряжаются кроссовки на специальном беспроводном коврике. Ребята из Weartesters попробовали их и отметили, что, хотя модель этого года значительно тяжелее, она намного удобнее, чем Adapt BB первого поколения. Nike Adapt BB 2.0 поступит в продажу на сайте Nike.com и других ритейлеров в США 16 февраля по цене $ 400.

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  Стоит отметить, что данные кроссовки также появятся в игре NBA 2K20, так что, если нет денег на настоящие кроссовки, то можно  будет побегать в виртуальных.

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