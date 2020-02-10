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Появление игры System Shock 3 всегда выглядело довольно маловероятной перспективой, но дебютный трейлер геймплея, который был показан в сентябре, выглядел очень многообещающе, и разработчики из OtherSide Entertainment даже упоминали об участии в производстве игры Уоррена Спектора. К сожалению, согласно новому отчету от Video Games Chronicle, кажется, что System Shock 3 может быть отменена, по крайней мере, на данный момент.

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Согласно анонимному источнику, большинство, если не все члены команды, работавшие над System Shock 3, покинули проект. Включая ведущего программиста, ведущего дизайнера и многих других. Большая часть этой информации была впервые раскрыта в декабре 2019 года руководителем сообщества OtherSide Сэмом Луангхотом. В своем сообщении Луангхот выразил обеспокоенность текущим состоянием System Shock 3 и подтвердил, что команда разработчиков игры "больше не работает" в OtherSide. Казалось бы, проблемы возникли еще в начале 2019 года, когда издатель Starbreeze продал права на System Shock 3 OtherSide Entertainme. В то время Уоррен Спектор выразил уверенность, что OtherSide сможет найти нового издателя и источники финансирования, но, видимо, этого не произошло. По словам упомянутого выше анонимного разработчика, сама игра также столкнулась с кризисом идентичности.

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OtherSide Entertainment еще не сделал каких-либо официальных заявлений относительно судьбы System Shock 3. Согласно сообщению на ResetEra, надежный инсайдер из Kotaku Джейсон Шрайер заявил, что Уоррен Спектор все еще находится в OtherSide и пытается понять, как заставить проект работать. Будем надеяться, что ему это удастся.

Между тем римейк оригинального System Shock должен появиться на ПК, Xbox One и PS4 в первой половине 2020 года.