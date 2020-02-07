Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тум Аписак обнаружил интересную запись в базе данных бенчмарка 3D Mark в тесте Time Spy. Запись содержит информацию о тестировании системы на базе загадочного процессора Intel Core i3-1000NG4, который может обладать 2 физическими ядрами и 4 потока благодаря поддержке технологии HyperThreading. Базовая тактовая частота процессора, если судить по утечке, составляет 1,1 ГГц. Полученный процессором результат тестирования, мягко говоря, не впечатляет. Итоговая оценка составляет всего жалкие 317 баллов.

реклама

Intel уже имеет процессор Core i3-1000G4 в своих рядах, как часть недавнего семейства Ice Lake. Этот чип тоже получил в свое распоряжение 2 ядра и 4 потока, а также имеет базовую тактовую частоту 1,1 ГГц. 10-нм процессор имеет TDP 9 Вт и предназначен для продуктов, ориентированных на маломощные мобильные компьютеры. Так что, эта запись в тесте Time Spy просто отображает неверное определение имени процессора. Но что, если рассматриваемый здесь процессор Intel имеет правильное имя? Тогда получается, что процессор Core i3-1000NG4 просто ожидает назначенного времени для своего официального анонса. Беглый взгляд на иерархию процессоров Intel показывает, что буква "N" используется для маркировки процессоров, которые предназначены для установки в нетбуки, например таких, как Intel Atom N2800. Таким образом, загадочный процессор вполне может быть реален и является представителем новой линейки процессоров от Intel.