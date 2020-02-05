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Утечка производительности Ryzen 4500U: на 50 процентов быстрее i5 8250U и игровая производительность консольного уровня

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  Сегодня украинский сайт Overclockers.ua нарушил эмбарго, опубликовав обзор ноутбука Acer Aspire SF314 на базе Ryzen 4500U. В обзоре представлен набор тестов, в который вошли 3DMark, Cinebench, Geekbench и ряд игр текущего поколения. Результаты внушают оптимизм. В тестах производительности процессора, таких как Geekbench и Cinebench, Ryzen 4500U сокрушил Intel i5-8250U более чем на 50 процентов, хотя оба процессора имеют одинаковый TDP 15 Вт. Архитектура Ryzen 4500U на базе 7-нм кристалла Zen 2 позволяет обеспечить значительный скачок в производительности по сравнению с архитектурой Coffee Lake от Intel.

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  Интегрированная графика AMD Vega продолжает показывать хорошие результаты в Ryzen 4500U, хотя по-прежнему используется то же ядро графического процессора, что и для мобильных APU Ryzen 3000. Этого удалось добиться благодаря более высоким тактовым частотам и более быстрой памяти.

   В играх Assassin's Creed: Odyssey,  Far Cry 5 и GTA V частота кадров составляет 32 FPS, 37 FPS и 54 FPS соответственно. Эти цифры не могут не удивить, если учесть, что процессор является мобильным чипом с потреблением всего 15 Вт. Ryzen 4500U обеспечивает игровую производительность на уровне игровых консолей последнего поколения при небольшом расходе энергии. После отмены эмбарго на публикацию обзоров, должны появится более подробные обзоры с большим количеством тестовых приложений.

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