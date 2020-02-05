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AMD готовит к выпуску видеокарту Radeon Pro W5500

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  Компания AMD заканчивает разработку Radeon Pro W5500, которая является профессиональной видеокартой среднего класса, впервые появившуюся в списке разработчиков рабочих станций SabrePC. Принимая во внимание новую номенклатуру AMD для своих профессиональных видеокарт серии Radeon Pro  W, карта Pro W5500 может стать профессиональным вариантом настольной игровой карты Radeon RX 5500 XT, основанным на 7 нм кристалле Navi 14. Однако еще неизвестно, включит ли компания AMD все 1536 потоковых процессоров или карта будет строго соответствует конфигурации ядра RX 5500 XT с 1408 потоковыми процессорами. В настоящее время единственным продуктом AMD, который максимально использует этот чип, является карта Radeon Pro 5500M, которую можно найти только в новом 16 дюймовом Apple MacBook Pro.

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  Профессиональная карта AMD Radeon Pro W5500 несёт на борту 8 Гб памяти стандарта GDDR6 и имеет 128-битный интерфейс памяти чипа. Согласно отредактированному списку SabrePC, опубликованному порталом Tom's Hardware, Radeon Pro W5500, по-видимому, получит в своё распоряжение четыре порта DisplayPort, информация о наличие на карте разъема USB-C пока не подтверждается. В указанном списке также есть упоминание о стоимости новинки, которая составляет 391,57 долларов США. Данная стоимость соотносится с конкурентным продуктом из стана компании NVIDIA, а именно картой Quadro P2200, которая продается по цене около 400 долларов.

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