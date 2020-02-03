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Китайские 8 ядерные процессоры Zhaoxin поступили в продажу

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  Как известно, китайская компания Zhaoxin занимается выпуском процессоров главным образом для использования в государственной инфраструктуре Китая, и она является частью амбициозного плана правительства Китая по созданию собственного ИТ-оборудования. Чип Zhaoxin X86-64 являются результатом  совместной разработки китайской Zhaoxin и дочернего предприятия VIA компании CenTar, которая производит процессоры x86 с поддержкой NCORE AI. Новый 8 ядерный процессор Zhaoxin KaiXian KX-6780A теперь стал доступен на китайском рынке в составе материнских плат.

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 Что же представляет собой KX-6780A? Как сказано выше, это 8 ядерный X86-64 процессор, обладающий 8 Мб кэш-памяти L2, двухканальным контроллером памяти DDR4-3200, поддерживающий современные интерфейсы ввода-вывода, включая PCIe, SATA, USB и интегрированную графику с поддержкой интерфейсов DP, HDMI, VGA, а также воспроизведения видео стандарта 4K. Кроме того, встроенная графика способна обеспечить поддержку до 2 дисплеев и обладает поддержкой DirectX 11.1. Процессор Zhaoxin KaiXian KX-6780A имеет базовую частоту 2,7 ГГц, но не имеет поддержки технологии повышения тактовой частоты, как у продукции AMD и Intel.


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  В основе процессора лежат собственные ядра LuJiaZui, построенные на суперскалярной микроархитектуре, которая поддерживает современные расширения наборов команд, такие как SSE 4.2, AVX, а также технологии шифрования и виртуализации. Процессор произведен с использованием 16 нм техпроцесса компании TSMC.


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  Материнская плата Xingying C1888, в которую встроен процессор, использует стандартный форм-фактор Mini-ITX. Плата обеспечивает совместимость со стандартным 24-контактным источником питания и имеет слот PCIe, который обеспечивает совместимость с дискретными графическими картами для требовательных 3D приложений. Кроме того, на плате размещены четыре порта USB, два из которых USB 3.0, а два - USB 2.0, порт HDMI и VGA, два LAN коннектора и стандартные AUDIO разъемы. Данная система в настоящее время продается в Taobao за 4 300 иен (619,89 долларов США).

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amd intel процессоры zhaoxin китайские процессоры
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