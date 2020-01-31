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Компания Microsoft сообщает, что накопительное обновление Windows 10 KB4532695, которое доступно в качестве дополнительного обновления для пользователей и предприятий, исправляет несколько ошибок в проводнике. Согласно журналу изменений, дополнительное обновление Windows 10 исправляет ошибку, которая нарушает работу панели поиска File Explorer и отключает щелчок правой кнопкой мыши на панели поиска.

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Проблемы проводника Windows 10 были впервые обнаружены в обновлении за ноября 2019 года, вскоре после его публичного выпуска. В декабре пользователи сообщали, что панель поиска может зависать на длительные периоды времени. Многие владельцы Windows 10 также подтвердили, что новый режим поиска File Explor не позволяет использовать правую кнопку мыши на панели поиска.

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В то время как Microsoft решила две вышеупомянутые проблемы, связанные с проводником и панелью управления, некоторые ошибки в работе по-прежнему не устранены. Например, вам нужно дважды щелкнуть мышью, чтобы ввести поисковый запрос. Также в новой панели поиска есть еще одна ошибка, из-за которой ключевые слова, операторы и фильтры запроса больше не выделяются синим цветом. Похоже, что ситуация не улучшится, пока не выйдет обновление Windows 10 20H1, а пользователям, которые установили ноябрьское обновление Windows 10, должны быть готовы к возможности возникновения проблем с проводником и панелью управления.

Обновление для Windows 10 за ноябрь 2019 года распространяется для большего числа пользователей через Центр обновления Windows, но оно не будет установлено автоматически, если вы не обновитесь до октября 2018 года. Вы всегда можете отложить обновление ноября 2019 года, если вы не готовы к ошибкам в работе проводника.